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JPNN.com Bali Sport Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria

Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 09:22 WIB
Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria - JPNN.com Bali
Skuad Arema FC siap menghadapi Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore. Caretaker Arema FC Andre Caldas sentil taktik eks pelatih Marcos Santos menjelang duel kontra Bali United. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Pemecatan Marcos Santos sebagai pelatih sempat meninggalkan polemik menyusul rapor minor Arema FC yang sempat puasa kemenangan dalam lima laga Super League 2026-2027.

Namun, caretaker Arema FC Andre Caldas justru pasang badan dan meluruskan anggapan miring soal taktik sang pendahulunya.

Pelatih 38 tahun itu mengaku tidak sepenuhnya memandang ide atau sistem permainan Marcos Santos keliru.

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Menurut mantan asisten pelatih Marcos Santos di Arema FC ini, fondasi taktik yang ditinggalkan pelatih asal Brasil tersebut masih memiliki aspek positif yang patut dipertahankan.

Syaratnya diberi sentuhan adaptasi yang tepat.

"Sebelumnya, banyak yang menilai ide atau sistem taktik Coach Marcos itu salah.

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Untuk kalian ketahui, tidak semuanya salah.

Saya hanya membuat beberapa adaptasi dan tim menjadi lebih baik.

Caretaker Arema FC Andre Caldas Costa pasang badan dan meluruskan anggapan miring soal taktik Marcos Santos yang dipecat manajemen dua pekan lalu
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TAGS   Andre Caldas Marcos Santos arema fc bali united Arema FC vs Bali United Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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