Andre Caldas Buka-bukaan Taktik Arema FC Redam Bali United, Terbukti Ampuh

bali.jpnn.com, MALANG - Caretaker Arema FC Andre Caldas buka-bukaan soal taktik skuad Singo Edan menjelang laga big match pekan kedelapan Super League 2026-2027 kontra Bali United.

Laga sengit ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Sabtu (31/10) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Seperti laga sebelumnya, Andre Caldas hampir pasti memainkan taktik false nine untuk menghadapi Bali United.

Pelatih asal Brasil itu menyebut langkah tersebut diambil berdasarkan kebutuhan taktis dan proyeksi fisik pemain hingga menit akhir.

"Di sepak bola Indonesia, banyak gol tercipta di menit-menit akhir.

Jika tim tidak memiliki tenaga dan kekuatan yang cukup, mereka bisa kalah.

Oleh karena itu, rotasi dan penempatan pemain di waktu yang tepat sangat krusial," ujar Andre Caldas dilansir dari laman klub.

Menghadapi Serdadu Tridatu yang dikenal punya lini serang berbahaya dan produktivitas tinggi, Andre Caldas memilih fokus pada kesiapan skuadnya sendiri.