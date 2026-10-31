Andre Caldas Sebut Kata Perang Kontra Bali United, Jamin Laga Berjalan Sulit

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC menatap laga kandang pekan kedelapan Super League 2026-2027 kontra Bali United dengan ambisi selangit.

Menjamu Bali United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore pukul 15.30 WIB, caretaker Arema FC, Andre Caldas, menuntut anak asuhnya tampil habis-habisan bak di medan perang.

Pelatih pengganti Marcos Santos ini menyadari Bali United bukan tim sembarangan.

Menurut Andre Caldas, Bali United memiliki lini serang berbahaya, produktivitas tinggi, serta variasi pencetak gol yang merata.

Meski demikian, juru taktik asal Brasil ini minta skuad Singo Edan tidak silau dengan statistik Bali United.

"Bali United tim yang seimbang, produktif, dan solid.

Mereka punya penyerang-penyerang bagus seperti Rahmat Arjuna, Irfan Jaya, dan Marko Dugandzic,” kata Andre Caldas dilansir dari laman Arema FC.

“Namun, Arema FC juga punya Samuel Otusanya, Mauro Zijlstra, Careca, Marcos Vinicius, dan Gabi.