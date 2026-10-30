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Java United On Fire, Gilas Bhayangkara FC Dua Gol Tanpa Balas, Cek Klasemen!

Jumat, 30 Oktober 2026 – 17:57 WIB
Java United On Fire, Gilas Bhayangkara FC Dua Gol Tanpa Balas, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Java United Yakob Sayuri berselebrasi seusai menjebol gawang Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore. Java United mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, SEMARANG - Java United melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2026-2027, belum menelan kekalahan dalam liga pertandingan terakhir.

Menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore, Java United berhasil menang dengan skor 0 – 2.

Dua gol Java United dicetak Yakob Sayuri pada menit ke-11 memanfaatkan assist Ciro Alves, serta Lukas Brambilla menit ke-88 seusai menerima bola dari Gustavo Almeida.

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Kemenangan ini mengatrol peringkat Java United ke papan klasemen dengan menempati posisi kesembilan dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Bhayangkara FC tertahan di peringkat kedelapan dengan 11 poin, hasil dari dua kali menang, lima kali seri dan sekali kalah.

Java United tampil agresif sejak menit awal laga.

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Trio Java United, Ciro Alves, Gustavo Almeida dan Yakob Sayuri menjadi motor serangan tim yang musim lalu masih bernama Malut United itu.

Kerja keras itu membuahkan hasil setelah Yakob Sayuri berhasil membobol gawang Bhayangkara FC pada menit ke-11.

Menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore, Java United berhasil menang dengan skor 0 – 2.
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TAGS   Java United Bhayangkara FC Java United vs Bhayangkara FC Stadion Jatidiri Semarang Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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