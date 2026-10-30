Winger Bali United Thijmen Goppel Starter Kontra Arema FC, Targetnya Ambisius

bali.jpnn.com, MALANG - Bek sayap Bali United Thijmen Goppel memastikan siap menghadapi tuan rumah Arema FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) besok sore.

Pesepak bola spesialis winger, baik penyerang sayap maupun bek sayap ini dipastikan menjadi starter dan senjata Bali United untuk meredam para penyerang Arema FC.

Ia pun memasang target bisa membawa pulang poin penuh dari Malang untuk mendongkrak posisi Bali United di papan klasemen Super League.

"Persiapan kami berjalan baik tanpa kendala.

Target kami adalah meraih kemenangan.

Walau tahu pertandingannya akan sulit, kami siap berusaha maksimal di lapangan," ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Menurut Thijmen Goppel, misi mengamankan poin penuh ini terbilang tak mudah.

Status tuan rumah menjadi keuntungan bagi Arema FC.