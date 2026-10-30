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Johnny Jansen Janji Redam Arema FC, Rancang Taktik Khusus di Kanjuruhan

Jumat, 30 Oktober 2026 – 16:59 WIB
Johnny Jansen Janji Redam Arema FC, Rancang Taktik Khusus di Kanjuruhan - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen merancang taktik khusus untuk meredam Arema FC saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United menghadapi lawan berat pada laga tandang pekan kedelapan Super League 2026-2027 kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) besok sore.

Minimnya recovery menjadi kendala skuad Serdadu Tridatu.

Pasalnya, sebelum berlaga kontra Arema FC, Bali United harus bersusah payah menahan imbang Persita 1 – 1 di Banten International Stadium, Minggu (25/10) lalu.

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Praktis Ricky Fajrin dan kolega hanya punya waktu kurang dari lima hari untuk mengembalikan konfisi fisik agar tetap fresh menghadapi Arema FC.

"Kami mengalami periode yang tidak mudah dengan persiapan yang singkat.

Kami harus melakukan perjalanan, lalu waktu istirahat dan latihan yang sangat minim," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

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Meski demikian, mantan juru taktik PEC Zwolle di Eredivisie ini menegaskan skuad Serdadu Tridatu tak ingin menjadikan jadwal padat sebagai kambing hitam.

Pelatih berkepala plontos asal Belanda ini minta Thijmen Goppel dan kolega untuk menjaga kebugaran fisik dan fokus penuh di lapangan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen minta Thijmen Goppel dan kolega untuk menjaga kebugaran fisik dan fokus penuh di lapangan saat menghadapi Arema FC besok.
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TAGS   Johnny Jansen bali united arema fc Arema FC vs Bali United Stadion Kanjuruhan Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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