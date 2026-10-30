Bernardo Tavares Bongkar Potensi Bahaya Persijap, Jangan Tertipu Klasemen!

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares minta skuad Bajol Ijo mewaspadai permainan Persijap saat kedua kesebelasan bentrok pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Menurut Bernardo Tavares, posisi juru kunci yang kini ditempati Persijap bukan jadi ukuran bahwa lawan tak punya kualitas.

Mantan pelatih PSM Makassar ini memperkirakan laga pekan kedelapan akan berlangsung sulit karena tim tamu berpotensi bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik.

"Mereka kemungkinan besar akan menerapkan pertahanan low block serta mencoba mengulur waktu agar pemain kami merasa frustrasi atau gugup.

Selain itu, mereka juga kerap mengandalkan counter attack dan transisi permainan," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Oleh karena itu, Bernardo Tavares menilai kesabaran menjadi salah satu hal yang perlu dijaga para pemain ketika menghadapi lawan dengan pendekatan seperti itu.

Selain itu Persijap juga memiliki kesempatan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Persebaya ketika terlalu banyak pemain maju membantu serangan.

Analisis itu dilontarkan Bernardo Tavares tidak hanya melihat posisi Persijap di klasemen, tetapi juga memperhatikan cara Laskar Kalinyamat menghadapi sejumlah klub lain.