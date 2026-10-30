Persijap Doyan Ganti Pelatih, Laga Kontra Persebaya Jadi Ujian Juan Cortes

bali.jpnn.com, SURABAYA - Hasil buruk menghantui perjalanan Persijap Jepara menjelang laga kontra tuan rumah Persebaya pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10) malam.

Salah satu yang menjadi bahan gunjingan suporter adalah pergantian pelatih kepala Persijap Jepara.

Kebetulan Persijap menjadi salah satu klub paling doyan memecat pelatih di Liga Indonesia.

Iya, setelah mencopot Mario Lemos dan menunjuk Antonio Claudio sebagai caretaker, Persijap kembali mengembalikan posisi Juan Cortes sebagai pelatih kepala.

Sebelumnya, Juan Cortes adalah direktur teknik Persijap yang sempat menjadi juru taktik Laskar Kalinyamat pada awal musim.

Juan Cortes kini harus membawa Persijap keluar dari lubang jarum pada saat menantang Persebaya di Stadion GBT.

“Saya tahu ini laga yang sangat sulit.

Namun, saya tahu kami membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen,” ujar Juan Cortes dilansir dari laman I.League.