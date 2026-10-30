Jadwal Super League: Persebaya vs Persijap, Arema kontra Bali United, Persija?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan kedelapan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (30/10) hingga Minggu (1/11) lusa.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Dua laga pembuka hadir pada Jumat hari ini (30/10) pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pertama bergulir pada pukul 15.30 WIB di Stadion Jatidiri, Semarang, mempertemukan tuan rumah Java United kontra Bhayangkara FC.

Duel penting ini dijadwalkan disiarkan secara live di Indosiar.

Pertandingan kedua bergulir pada pukul 19.00 WIB mempertemukan tuan rumah Persebaya kontra Persijap Jepara.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya ini disiarkan secara live di Indosiar.