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Jadwal Super League: Persebaya vs Persijap, Arema kontra Bali United, Persija?

Jumat, 30 Oktober 2026 – 06:59 WIB
Jadwal Super League: Persebaya vs Persijap, Arema kontra Bali United, Persija? - JPNN.com Bali
Pekan kedelapan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (30/10) hingga Minggu (1/11) lusa. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan kedelapan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (30/10) hingga Minggu (1/11) lusa.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

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Dua laga pembuka hadir pada Jumat hari ini (30/10) pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pertama bergulir pada pukul 15.30 WIB di Stadion Jatidiri, Semarang, mempertemukan tuan rumah Java United kontra Bhayangkara FC.

Duel penting ini dijadwalkan disiarkan secara live di Indosiar.

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Pertandingan kedua bergulir pada pukul 19.00 WIB mempertemukan tuan rumah Persebaya kontra Persijap Jepara.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya ini disiarkan secara live di Indosiar.

Pekan kedelapan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (30/10) hingga Minggu (1/11) lusa.
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TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 Persija Persebaya Persijap arema fc bali united Persib psm makassar Persik Kediri

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