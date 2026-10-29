Striker Bali United Marko Dugandzic Pasang Target Tinggi Kontra Arema FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Striker asing Bali United Marko Dugandzic mengaku sangat lega dan bahagia seusai mencetak gol perdananya bagi Serdadu Tridatu pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Gol perdana penyerang asal Kroasia itu tercipta lewat sundulan terukur pada menit ke-29 memanfaatkan umpan silang Thijmen Goppel saat bentrok melawan Persita di Banten International Stadium, Minggu (25/10).

Sayang, laga harus berakhir imbang 1-1 setelah tim tuan rumah mampu mencetak gol balasan di penghujung laga.

Dari empat penampilan di musim perdananya di Indonesia, Marko Dugandzic tercatat sudah mengoleksi satu gol dan satu assist.

"Tentu situasi yang luar biasa untuk gol pertama saya.

Saya sangat senang karena kami berjuang penuh konsentrasi hingga akhir.

Hanya saja, kesalahan kecil membuat laga berakhir imbang," ujar Marko Dugandzic dilansir dari laman klub.

Kini, fokus Marko Dugandzic dan kolega langsung tertuju pada laga tandang kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10/2026) sore.