Savarese Ungkap Penyebab Melbourne Victory Keok, Sorot Performa Balsa Sekulic

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung seusai timnya takluk dalam laga pekan ketiga AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam.

Datang dengan ambisi mencuri kemenangan, tim asal A-League Australia itu justru harus pulang tanpa poin.

Giovanni Savarese pun secara terbuka memuji kualitas Maung Bandung.

Satu nama yang paling disorot adalah penyerang Persib basal Montenegro, Balsa Sekulic.

Menurut juru taktik asal Venezuela ini, penyerang andalan Persib bernomor punggung 99 itu menjadi pembeda berkat efektivitasnya di lini depan.

Balsa Sekulic mencetak brace ke gawang Melbourne Victory yang dikawal Jack Warshawsky pada menit ke-47 dan ke-67.

"Persib memiliki tim yang bagus.

Namun, saya rasa kami bertarung dengan baik.