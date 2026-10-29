Igor Tolic Senang Cara Persib Bungkam Melbourne Victory, Puji Setinggi Langit

bali.jpnn.com, BANDUNG -

Pelatih Persib Igor Tolic melayangkan pujian setinggi langit kepada skuad Maung Bandung setelah membungkam Melbourne Victory pada laga pekan ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027.

Persib mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2 – 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam.

Dua gol kemenangan Persib dicetak penyerang asing asal Montenegro Balsa Sekulic pada menit ke-47 dan ke-67.

Menurut Igor Tolic, kunci kemenangan Persib Bandung terletak pada kerja sama tim yang solid, kedisiplinan, serta kemampuan para pemain menjaga fokus sepanjang laga.

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku terkesan dengan etos kerja skuadnya, baik saat sesi latihan maupun di lapangan hijau.

"Semua pujian untuk para pemain.

Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa.

Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa di berbagai situasi," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.