Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang!

bali.jpnn.com, TANGERANG - Bali United gagal meraih tiga poin saat menjalani laga tandang pekan ketujuh Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persita di Banten International Stadium, Minggu (25/10) lalu.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1 – 1.

Bali United unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Marko Dugandzic menit ke-29, sementara gol balasan Persita dicetak Pablo Ganet menit ke-96.

Menurut bek tengah Bali United Tim Geypens, duel kontra berjalan sangat sengit sejak menit awal hingga akhir pertandingan.

Pertandingan kedua kesebelasan sangat menguras energi dengan intensitas tinggi dari kedua belah pihak.

"Pertandingan yang tidak mudah, banyak terjadi long ball karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Kami dan mereka ingin mengamankan posisi atas klasemen,” ujar Tim Geypens dilansir dari laman klub.

“Namun, kalau melihat jalannya pertandingan, seharusnya kami bisa memenangkan laga ini,” imbuhnya.