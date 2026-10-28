JPNN.com

JPNN.com Bali Sport ACL Two: Brace Balsa Sekulic Bungkam Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak

ACL Two: Brace Balsa Sekulic Bungkam Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak

Rabu, 28 Oktober 2026 – 21:27 WIB
ACL Two: Brace Balsa Sekulic Bungkam Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi striker Persib Balsa Sekulic seusai menjebol gawang Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat Bandung di babak kualifikasi Grup E ACL Two 2026-2027, Rabu (28/10). Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil sempurna di ajang babak kualifikasi Grup E AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027.

Menantang wakil A-League Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam, Persib menang dengan skor 0 – 2.

Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak pada babak kedua oleh striker Balsa Sekulic pada menit ke-47 dan 67.

Baca Juga:

Kemenangan ini membuat Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E ACL Two 2026-2027 dengan sembilan poin, hasil dari tiga kali menang.

Hebatnya, Persib Bandung juga belum pernah kebobolan di tiga laga ACL Two.

Bukan hanya itu, di bawah Igor Tolic, Persib memperpanjang catatan selalu menang jika melawan tim luar negeri musim ini.

Baca Juga:

Persib Bandung langsung tancap gas pada awal laga. Beberapa peluang berhasil diciptakan Balsa Sekulic dan kolega.

Namun, lemahnya finishing membuat peluang tersebut gagal menjebol gawang Melbourne Victory yang dikawal Jack Warshawsky. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0 – 0.

Menantang wakil A-League Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam, Persib menang dengan skor 0 – 2 berkat brace Balsa Sekulic
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ACL Two 2026-2027 AFC Championship League Two Persib Melbourne Victory Persib vs Melbourne Victory persib bandung Persib Bandung vs Melbourne Victory Balsa Sekulic Igor Tolic Stadion Si Jalak Harupat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang! - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Buka Suara Setelah Persita vs Bali United Imbang: Kami Layak Menang!

  2. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  3. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU