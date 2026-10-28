ACL Two: Brace Balsa Sekulic Bungkam Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil sempurna di ajang babak kualifikasi Grup E AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027.

Menantang wakil A-League Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam, Persib menang dengan skor 0 – 2.

Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak pada babak kedua oleh striker Balsa Sekulic pada menit ke-47 dan 67.

Kemenangan ini membuat Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E ACL Two 2026-2027 dengan sembilan poin, hasil dari tiga kali menang.

Hebatnya, Persib Bandung juga belum pernah kebobolan di tiga laga ACL Two.

Bukan hanya itu, di bawah Igor Tolic, Persib memperpanjang catatan selalu menang jika melawan tim luar negeri musim ini.

Persib Bandung langsung tancap gas pada awal laga. Beberapa peluang berhasil diciptakan Balsa Sekulic dan kolega.

Namun, lemahnya finishing membuat peluang tersebut gagal menjebol gawang Melbourne Victory yang dikawal Jack Warshawsky. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0 – 0.