Pieter Huistra Kecewa PSS Keok dari Borneo FC: Kartu Merah Rusak Momentum!

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman harus mengakhiri pertandingan kandang pekan ketujuh Super League 2026-2027 dengan kekalahan.

Menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) kemarin, PSS Sleman kalah dengan skor 2 – 1.

Borneo FC unggul dua gol terlebih dahulu melalui Dandy Sonriza menit ke-38 dan Hugo Samir menit ke-75.

PSS Sleman hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Matheus Fornazari menit ke-86.

Kekalahan ini cukup dimaklumi mengingat PSS Sleman bermain dengan 10 pemain seusai Stefan Ashkovski menit ke-43.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya.

Menurut pelatih asal Belanda itu, laga sebenarnya berjalan seimbang sebelum petaka kartu merah menghampiri Stefan Ashkovski pada menit ke-43.

"Kalah di kandang sendiri adalah perasaan yang sangat buruk.