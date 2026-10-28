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Pieter Huistra Kecewa PSS Keok dari Borneo FC: Kartu Merah Rusak Momentum!

Rabu, 28 Oktober 2026 – 08:49 WIB
Pieter Huistra Kecewa PSS Keok dari Borneo FC: Kartu Merah Rusak Momentum! - JPNN.com Bali
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra memberi instruksi kepada pemainnya saat melawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, kemarin (27/10). PSS kalah dari Borneo FC dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @pssleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman harus mengakhiri pertandingan kandang pekan ketujuh Super League 2026-2027 dengan kekalahan.

Menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) kemarin, PSS Sleman kalah dengan skor 2 – 1.

Borneo FC unggul dua gol terlebih dahulu melalui Dandy Sonriza menit ke-38 dan Hugo Samir menit ke-75.

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PSS Sleman hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Matheus Fornazari menit ke-86.

Kekalahan ini cukup dimaklumi mengingat PSS Sleman bermain dengan 10 pemain seusai Stefan Ashkovski menit ke-43.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya.

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Menurut pelatih asal Belanda itu, laga sebenarnya berjalan seimbang sebelum petaka kartu merah menghampiri Stefan Ashkovski pada menit ke-43.

"Kalah di kandang sendiri adalah perasaan yang sangat buruk.

Menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) kemarin, PSS Sleman kalah dengan skor 2 – 1. Hasil ini membuat Pieter Huistra kecewa berat
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TAGS   Pieter Huistra PSS PSS Sleman Borneo FC Stadion Maguwoharjo PSS vs Borneo FC PSS Sleman vs Borneo FC kartu merah Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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