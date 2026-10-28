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Mauro Jeronimo tak Puas Cara Borneo FC Bantai PSS Sleman, Ada Apa?

Rabu, 28 Oktober 2026 – 08:26 WIB
Mauro Jeronimo tak Puas Cara Borneo FC Bantai PSS Sleman, Ada Apa? - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memberi instruksi kepada pemainnya. Mauro Jeronimo tak puas cara Borneo FC mengalahkan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sleman, kemarin. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, SLEMAN - Borneo FC kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan PSS Sleman pada laga tunda pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) kemarin.

Skuad Pesut Etam membungkam tuan rumah PSS Sleman dengan skor tipis 2 – 1.

Borneo FC unggul dua gol terlebih dahulu melalui Dandy Sonriza menit ke-38 dan Hugo Samir menit ke-75.

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PSS Sleman hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Matheus Fornazari menit ke-86.

Kekalahan ini cukup dimaklumi mengingat PSS Sleman bermain dengan 10 pemain seusai Stefan Ashkovski menit ke-43.

Oleh karena itu, pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo tak puas dengan kemenangan yang diraih Pesut Etam.

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Pasalnya, selain PSS Sleman hanya bermain dengan 10 pemain, banyak peluang pemain Borneo FC yang gagal dikonversi menjadi gol.

“Kami banyak peluang, tetapi tidak bisa diselesaikan,” ujar Mauro Jeronimo dilansir dari Antara.

Borneo FC kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan PSS Sleman pada laga tunda pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, kemarin
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TAGS   Mauro Jeronimo Borneo FC PSS PSS Sleman Stadion Maguwoharjo PSS vs Borneo FC PSS Sleman vs Borneo FC Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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