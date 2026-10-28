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Persib vs Melbourne Victory: Giovanni Savarese Tebar Ancaman di Si Jalak Harupat

Rabu, 28 Oktober 2026 – 07:57 WIB
Persib vs Melbourne Victory: Giovanni Savarese Tebar Ancaman di Si Jalak Harupat - JPNN.com Bali
Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese memberi arahan kepada pemainnya saat latihan. Giovanny Savarese secara terbuka mengakui melakoni laga tandang ke Bandung tidak mudah lantaran Persib punya kualitas. Foto: Instagram @gomvfc

bali.jpnn.com, BANDUNG - Melbourne Victory menyadari tantangan besar saat menghadapi Persib Bandung pada laga ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027.

Persib dijadwalkan menjamu Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada pukul 19.15 WIB.

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese secara terbuka mengakui melakoni laga tandang ke Bandung tidak mudah.

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Apalagi skuad Maung Bandung datang dengan modal positif seusai menyapu bersih dua laga awal fase grup kontra FC Seoul dan Viettel FC.

Meski demikian, Giovanni Savarese memastikan Melbourne Victory telah menyiapkan diri dengan baik demi meredam kekuatan Persib.

Klub A-League ini siap tampil kompetitif sepanjang 90 menit.

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"Tentu saja. Pertama-tama, kami ingin bersaing dengan baik di kompetisi ini.

Kami tahu bermain di kandang lawan selalu sulit.

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese secara terbuka mengakui melakoni laga tandang ke Bandung tidak mudah lantaran Persib punya kualitas
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TAGS   Persib persib bandung Melbourne Victory Giovanni Savarese Persib vs Melbourne Victory Persib Bandung vs Melbourne Victory Stadion Si Jalak Harupat AFC Championship League Two ACL Two 2026-2027

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