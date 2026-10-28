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ACL Two: Igor Tolic Waspada Transisi Mematikan Melbourne Victory, Ujian Berat

Rabu, 28 Oktober 2026 – 07:32 WIB
ACL Two: Igor Tolic Waspada Transisi Mematikan Melbourne Victory, Ujian Berat - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic. Persib dijadwalkan menjamu raksasa asal Australia Melbourne Victory pada laga ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam pukul 19.15 WIB. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi ujian berat mempertahankan puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027.

Skuad Pangeran Biru dijadwalkan menjamu raksasa asal Australia Melbourne Victory pada laga ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam pukul 19.15 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic secara terbuka mengakui Melbourne Victory sebagai salah satu lawan paling tangguh yang bakal dihadapi timnya musim ini.

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Selain memiliki kualitas individu yang prima dan kebugaran fisik yang prima, wakil A-League itu dikenal memegang kendali transisi permainan yang sangat berbahaya.

"Pertandingan ketiga ini adalah lawan yang sangat bagus.

Saya pikir ini ujian paling serius sejauh ini.

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Mereka berasal dari liga yang kuat, punya transisi sangat rapi, dan pemain-pemain yang sangat bugar," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Persib saat ini memimpin puncak klasemen sementara Grup E ACL Two 2026-2027 dengan enam poin, hasil dari dua kali kemenangan.

Persib dijadwalkan menjamu raksasa asal Australia Melbourne Victory pada laga ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam pukul 19.15 WIB
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TAGS   AFC Championship League Two ACL Two Persib persib bandung Melbourne Victory Igor Tolic Persib vs Melbourne Victory Stadion Si Jalak Harupat Persib Bandung vs Melbourne Victory

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