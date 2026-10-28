ACL Two: Igor Tolic Waspada Transisi Mematikan Melbourne Victory, Ujian Berat

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi ujian berat mempertahankan puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027.

Skuad Pangeran Biru dijadwalkan menjamu raksasa asal Australia Melbourne Victory pada laga ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (28/10) malam pukul 19.15 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic secara terbuka mengakui Melbourne Victory sebagai salah satu lawan paling tangguh yang bakal dihadapi timnya musim ini.

Selain memiliki kualitas individu yang prima dan kebugaran fisik yang prima, wakil A-League itu dikenal memegang kendali transisi permainan yang sangat berbahaya.

"Pertandingan ketiga ini adalah lawan yang sangat bagus.

Saya pikir ini ujian paling serius sejauh ini.

Mereka berasal dari liga yang kuat, punya transisi sangat rapi, dan pemain-pemain yang sangat bugar," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Persib saat ini memimpin puncak klasemen sementara Grup E ACL Two 2026-2027 dengan enam poin, hasil dari dua kali kemenangan.