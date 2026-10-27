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JPNN.com Bali Sport Ze Gomes: Madura United Tampil Buruk, Sentil Kartu Merah Paulo Sitanggang

Ze Gomes: Madura United Tampil Buruk, Sentil Kartu Merah Paulo Sitanggang

Selasa, 27 Oktober 2026 – 09:52 WIB
Ze Gomes: Madura United Tampil Buruk, Sentil Kartu Merah Paulo Sitanggang - JPNN.com Bali
Pelatih Ze Gomes mengakui Madura United tampil buruk saat kalah dari Persebaya di Stadion GBT, Surabaya, Senin (26/10) kemarin. Madura United kalah dari Persebaya dengan skor 1 - 3. Foto: Instagram @maduraunited.fc

bali.jpnn.com, SURABAYA - Tren positif Madura United terhenti di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam kemarin.

Madura United kalah secara menyakitkan dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 dengan skor 1 – 3.

Pelatih Jose Gomes mengakui pemain Madura United tampil kurang meyakinkan pada 45 menit pertama.

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Terbukti, tuan rumah Persebaya berhasil mencuri gol terlebih dahulu pada menit ke-22 melalui aksi Miguel Pereira.

“Kami tampil buruk sejak babak pertama.

Persebaya di lain sisi bermain lebih bagus dan bisa mencetak satu gol,” ujar Jose Gomes dilansir dari laman I.League.

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Permainan Madura United mulai membaik pada babak kedua.

Bahkan meski kehilangan gelandang Paulo Sitanggang pada menit ke-65 karena diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan, tetapi Madura United tetap memberikan perlawanan.

Madura United kalah secara menyakitkan dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion GBT Surabaya dengan skor 1 – 3.
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TAGS   Ze Gomes madura united Persebaya Persebaya Surabaya Persebaya vs Madura United Persebaya Surabaya vs Madura United kartu merah Paulo Sitanggang Super League 2026-2027 Stadion Gelora Bung Tomo

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