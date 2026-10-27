Ze Gomes: Madura United Tampil Buruk, Sentil Kartu Merah Paulo Sitanggang

bali.jpnn.com, SURABAYA - Tren positif Madura United terhenti di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam kemarin.

Madura United kalah secara menyakitkan dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 dengan skor 1 – 3.

Pelatih Jose Gomes mengakui pemain Madura United tampil kurang meyakinkan pada 45 menit pertama.

Terbukti, tuan rumah Persebaya berhasil mencuri gol terlebih dahulu pada menit ke-22 melalui aksi Miguel Pereira.

“Kami tampil buruk sejak babak pertama.

Persebaya di lain sisi bermain lebih bagus dan bisa mencetak satu gol,” ujar Jose Gomes dilansir dari laman I.League.

Permainan Madura United mulai membaik pada babak kedua.

Bahkan meski kehilangan gelandang Paulo Sitanggang pada menit ke-65 karena diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan, tetapi Madura United tetap memberikan perlawanan.