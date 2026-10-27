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JPNN.com Bali Sport Persebaya Bantai Madura United Lewat Laga Dramatis, Tavares Puji Karakter Pemain

Persebaya Bantai Madura United Lewat Laga Dramatis, Tavares Puji Karakter Pemain

Selasa, 27 Oktober 2026 – 09:18 WIB
Persebaya Bantai Madura United Lewat Laga Dramatis, Tavares Puji Karakter Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji setinggi langit performa dan mentalitas skuad Bajol Ijo saat membantai Madura United di Stadion GBT dengan skor 3 - 1, Senin (26/10) kemarin. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya tampil impresif saat memetik kemenangan 3-1 atas Madura United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

The Green Force, julukan Persebaya membuka keunggulan lewat gol Miguel Pereira pada menit ke-22.

Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui eks pemain Persebaya, Gali Freitas, pada menit ke-69.

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Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Persebaya dengan memberondong dua gol tambahan di masa injury time melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes menit ke-90+1 dan sontekan Yann Mabella menit ke-90+6.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji setinggi langit performa dan mentalitas skuad Bajol Ijo yang dinilai berhasil memeragakan identitas permainan yang ia inginkan.

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"Saya sangat menyukai sikap dan karakter pemain kami.

Mereka tampil agresif, berintensitas tinggi, dan terus bergerak menciptakan ruang.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji setinggi langit performa dan mentalitas skuad Bajol Ijo saat membantai Madura United di Stadion GBT dengan skor 3 - 1
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya madura united Bernardo Tavares Persebaya vs Madura United Persebaya Surabaya vs Madura United Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2026-2027 bajol ijo Klasemen Super League 2026-2027

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