Persebaya Bantai Madura United Lewat Laga Dramatis, Tavares Puji Karakter Pemain

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya tampil impresif saat memetik kemenangan 3-1 atas Madura United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

The Green Force, julukan Persebaya membuka keunggulan lewat gol Miguel Pereira pada menit ke-22.

Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui eks pemain Persebaya, Gali Freitas, pada menit ke-69.

Petaka bagi Madura United saat Paulo Sitanggang diganjar kartu merah.

Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Persebaya dengan memberondong dua gol tambahan di masa injury time melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes menit ke-90+1 dan sontekan Yann Mabella menit ke-90+6.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji setinggi langit performa dan mentalitas skuad Bajol Ijo yang dinilai berhasil memeragakan identitas permainan yang ia inginkan.

"Saya sangat menyukai sikap dan karakter pemain kami.

Mereka tampil agresif, berintensitas tinggi, dan terus bergerak menciptakan ruang.