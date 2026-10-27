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Marcos Reina Bangga Persik Tampil Bak Singa, Semprot Kandang Persija, Buruk!

Selasa, 27 Oktober 2026 – 08:34 WIB
Marcos Reina Bangga Persik Tampil Bak Singa, Semprot Kandang Persija, Buruk! - JPNN.com Bali
Pemain Persik memprotes keputusan wasit saat melawan Persija di Jakarta International Stadium, Senin (26/10) kemarin. Persik keok dari Persija dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Marcos Reina mengaku bangga dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain Persik atas kerja keras pemainnya meski menelan kekalahan dari Persija.

Menurut Marcos Reina, meski menghadapi tim bertabur bintang seperti Persija di depan puluhan ribu Jakmania, mental pemain Persik tak ciut.

Persik bahkan mampu mengejutkan Persija setelah gelandang Imanol Garcia menjebol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-10.

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Namun, Persik terkena comeback setelah dua pemain Persija mencetak dua gol dalam waktu berdekatan.

Gol pertama Persija Jakarta ke gawang Husna Al Malik dicetak bek tengah Denis Kolinger menit ke-64 dan Rizky Ridho menit ke-66.

"Saya bangga dengan tim ini.

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Semua pemain bertarung seperti singa di kandang Persija.

Mereka tak hanya menunjukkan teknik permainan yang bagus, tetapi juga mentalitas pantang menyerah hingga berakhirnya pertandingan," ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

Pelatih Marcos Reina mengaku bangga dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain Persik atas kerja keras pemainnya meski menelan kekalahan dari Persija.
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TAGS   Marcos Reina persik Persik Kediri Persija Persija Jakarta Persija vs Persik Persija Jakarta vs Persik Kediri Super League 2026-2027 Jakarta International Stadium Klasemen Super League 2026-2027

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