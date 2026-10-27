Marcos Reina Bangga Persik Tampil Bak Singa, Semprot Kandang Persija, Buruk!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Marcos Reina mengaku bangga dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain Persik atas kerja keras pemainnya meski menelan kekalahan dari Persija.

Menurut Marcos Reina, meski menghadapi tim bertabur bintang seperti Persija di depan puluhan ribu Jakmania, mental pemain Persik tak ciut.

Persik bahkan mampu mengejutkan Persija setelah gelandang Imanol Garcia menjebol gawang Nadeo Argawinata pada menit ke-10.

Namun, Persik terkena comeback setelah dua pemain Persija mencetak dua gol dalam waktu berdekatan.

Gol pertama Persija Jakarta ke gawang Husna Al Malik dicetak bek tengah Denis Kolinger menit ke-64 dan Rizky Ridho menit ke-66.

"Saya bangga dengan tim ini.

Semua pemain bertarung seperti singa di kandang Persija.

Mereka tak hanya menunjukkan teknik permainan yang bagus, tetapi juga mentalitas pantang menyerah hingga berakhirnya pertandingan," ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.