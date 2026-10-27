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JPNN.com Bali Sport STY Semprot Kualitas Lapangan JIS Meski Persija Tampil Perkasa, Blak-blakan

STY Semprot Kualitas Lapangan JIS Meski Persija Tampil Perkasa, Blak-blakan

Selasa, 27 Oktober 2026 – 08:05 WIB
STY Semprot Kualitas Lapangan JIS Meski Persija Tampil Perkasa, Blak-blakan - JPNN.com Bali
Para pemain Persija merayakan gol yang dicetak Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) kemarin. Persija mengalahkan Persik dengan skor 2 - 1. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2026-2027.

Persija tampil perkasa saat membungkam Persik Kediri di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) kemarin dengan skor 2 – 1.

Tertinggal terlebih dahulu melalui gol gelandang asing Persik Kediri menit ke-10, Persija berhasil comeback pada babak kedua dengan mencetak dua gol dalam waktu berdekatan meski tampil di kondisi lapangan yang tak terlalu bagus.

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Gol pertama Persija Jakarta dicetak bek tengah Denis Kolinger menit ke-64 dan Rizky Ridho menit ke-66.

“Pemain kami berjuang hingga akhir tanpa menyerah dan menunjukkan penampilan yang maksimal.

Saya pikir, itulah faktor terbesar yang membawa kami meraih kemenangan,” ujar pelatih Persija Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

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Berkat kemenangan ini, Persija menutup pekan ketujuh Super League 2026-2027 di posisi puncak dengan 18 poin, hasil dari enam kali kemenangan dan sekali kalah.

Persik Kediri berada di peringkat kesembilan dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

Persija berhasil comeback pada babak kedua dan membungkam Persik dengan skor 2 – 1 meski kedua tim tampil di kondisi lapangan JIS yang tak terlalu bagus.
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TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Persik Kediri persik Jakarta International Stadium JIS Persija vs Persik Super League 2026-2027

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