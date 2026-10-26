JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

Senin, 26 Oktober 2026 – 18:39 WIB
Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali
Pemain Persita dan Bali United terlibat duel di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, TANGERANG - Bali United hampir saja membawa pulang tiga poin penuh pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 kontra Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) kemarin.

Laga sengit itu terpaksa berakhir imbang 1-1.

Keunggulan Bali United lewat gol Marko Dugandzic buyar seketika setelah Pablo Ganet mencetak gol balasan di penghujung laga.

Baca Juga:

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyayangkan konsentrasi lini pertahanannya yang kendur di detik-detik akhir pertandingan.

"Kami seharusnya bisa menambah gol di menit akhir.

Namun, situasinya berbeda, lawan memanfaatkan umpan silang yang gagal diantisipasi dengan baik.

Baca Juga:

Seharusnya pemain bisa bertahan lebih baik sepanjang laga," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Petaka kebobolan di menit akhir ini menjadi catatan berulang bagi Bali United.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyayangkan konsentrasi lini pertahanannya yang kendur di detik-detik akhir pertandingan saat melawan Persita
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persita persita tangerang Persita vs Bali United Persita Tangerang vs Bali United Johnny Jansen Super League 2026-2027 Banten International Stadium

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali
    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi
  2. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  3. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU