Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

bali.jpnn.com, TANGERANG - Bali United hampir saja membawa pulang tiga poin penuh pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 kontra Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) kemarin.

Laga sengit itu terpaksa berakhir imbang 1-1.

Keunggulan Bali United lewat gol Marko Dugandzic buyar seketika setelah Pablo Ganet mencetak gol balasan di penghujung laga.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyayangkan konsentrasi lini pertahanannya yang kendur di detik-detik akhir pertandingan.

"Kami seharusnya bisa menambah gol di menit akhir.

Namun, situasinya berbeda, lawan memanfaatkan umpan silang yang gagal diantisipasi dengan baik.

Seharusnya pemain bisa bertahan lebih baik sepanjang laga," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Petaka kebobolan di menit akhir ini menjadi catatan berulang bagi Bali United.