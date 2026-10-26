Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs MU: Derbi Jatim Memanas

bali.jpnn.com, SURABAYA - Derbi Jawa Timur (Jatim) bergulir pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

Tuan rumah Persebaya dijadwalkan menantang Madura United (MU) di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Vidio.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 22 pertandingan dengan hasil Persebaya menang 12 kali, Madura United menang tiga kali, sementara tujuh laga berakhir imbang.

Meski unggul statistik, laga ini menjadi ujian bagi Persebaya lantaran pada laga terakhir kalah dari PSM Makassar, sementara Madura United membungkam Persib Bandung.

Persebaya kian pesimistis lantaran musim lalu kalah dari Madura United.

“Kami kalah di kandang saat melawan Madura United, pada April lalu.

Saat itu, mereka mendapatkan dua peluang dan mencetak dua gol," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.