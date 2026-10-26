Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persija vs Persik: Duel Tim Juara!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Duel panas tersaji pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Dua tim juara Liga Indonesia, Persija Jakarta dan Persik Kediri dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Jakarta International Stadium, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 12 kali pertandingan, Persija menang sebanyak delapan kali, sedangkan Persik hanya dua kali, dua laga berakhir imbang.

Mirisnya, Persik tercatat tidak pernah menang atas Persija sejak kedua tim bentrok pada 12 Maret 2023.

Bahkan dalam lima pertandingan terakhir kedua tim, Persija selalu menang atas Persik Kediri.

Berdasarkan statistik tersebut, Persija diprediksi memenangkan pertandingan atas Persija dan mengunci puncak klasemen pada pekan ketujuh Super League 2026-2027.

Persija sendiri bertekad menjaga tren positif.