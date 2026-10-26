JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Garudayaksa FC Kalah Menyakitkan Seusai Insiden Kartu Merah, Joksic Merespons

Garudayaksa FC Kalah Menyakitkan Seusai Insiden Kartu Merah, Joksic Merespons

Senin, 26 Oktober 2026 – 09:31 WIB
Garudayaksa FC Kalah Menyakitkan Seusai Insiden Kartu Merah, Joksic Merespons - JPNN.com Bali
Pengadil lapangan memberikan kartu merah langsung kepada pemain Garudayaksa FC Aleksandar Busnic di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) kemarin. Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 - 2. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC kalah dengan cara menyakitkan.

Bermain di Stadion Patriot, Bogor, Minggu (25/10) kemarin pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 – 2.

Kekalahan ini terjadi setelah Garudayaksa FC bermain dengan 10 pemain seusai wasit mengusir Aleksandar Busnic keluar lapangan gegara menerima kartu merah langsung pada menit ke-85.

Baca Juga:

Padahal, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65 seusai striker Persib Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Helac menit ke-16.

Kehilangan satu pemain membuat permainan Garudayaksa FC limbung.

Puncaknya, gelandang Persib Adam Alis membobol gawang Dominic Helac pada menit ke-92.

Baca Juga:

"Saya pikir kartu merah itu sangat merugikan kami.

Namun, apa yang bisa kami lakukan? Kami harus berjuang lebih keras," ujar Milos Joksic dilansir dari laman I.League.

Bermain di Stadion Patriot, Bogor, Minggu (25/10) kemarin pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 – 2.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Garudayaksa FC Persib persib bandung Milos Joksic Garudayaksa FC vs Persib Garudayaksa FC vs Persib Bandung Stadion Pakansari Bogor Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  2. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

  3. Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU