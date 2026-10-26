Garudayaksa FC Kalah Menyakitkan Seusai Insiden Kartu Merah, Joksic Merespons

bali.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC kalah dengan cara menyakitkan.

Bermain di Stadion Patriot, Bogor, Minggu (25/10) kemarin pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 – 2.

Kekalahan ini terjadi setelah Garudayaksa FC bermain dengan 10 pemain seusai wasit mengusir Aleksandar Busnic keluar lapangan gegara menerima kartu merah langsung pada menit ke-85.

Padahal, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65 seusai striker Persib Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Helac menit ke-16.

Kehilangan satu pemain membuat permainan Garudayaksa FC limbung.

Puncaknya, gelandang Persib Adam Alis membobol gawang Dominic Helac pada menit ke-92.

"Saya pikir kartu merah itu sangat merugikan kami.

Namun, apa yang bisa kami lakukan? Kami harus berjuang lebih keras," ujar Milos Joksic dilansir dari laman I.League.