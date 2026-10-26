Garudayaksa FC Kalah Menyakitkan Seusai Insiden Kartu Merah, Joksic Merespons
bali.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC kalah dengan cara menyakitkan.
Bermain di Stadion Patriot, Bogor, Minggu (25/10) kemarin pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 – 2.
Kekalahan ini terjadi setelah Garudayaksa FC bermain dengan 10 pemain seusai wasit mengusir Aleksandar Busnic keluar lapangan gegara menerima kartu merah langsung pada menit ke-85.
Padahal, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65 seusai striker Persib Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Helac menit ke-16.
Kehilangan satu pemain membuat permainan Garudayaksa FC limbung.
Puncaknya, gelandang Persib Adam Alis membobol gawang Dominic Helac pada menit ke-92.
"Saya pikir kartu merah itu sangat merugikan kami.
Namun, apa yang bisa kami lakukan? Kami harus berjuang lebih keras," ujar Milos Joksic dilansir dari laman I.League.
Bermain di Stadion Patriot, Bogor, Minggu (25/10) kemarin pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Garudayaksa FC kalah dari Persib dengan skor 1 – 2.
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