JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Igor Tolic: Laga Persib Kontra Garudayaksa FC Kuras Emosi & Mental, Puji Lawan

Igor Tolic: Laga Persib Kontra Garudayaksa FC Kuras Emosi & Mental, Puji Lawan

Senin, 26 Oktober 2026 – 09:11 WIB
Igor Tolic: Laga Persib Kontra Garudayaksa FC Kuras Emosi & Mental, Puji Lawan - JPNN.com Bali
Striker Persib Mariano Peralta berduel dengan pemain Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) kemarin. Persib mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BOGOR - Igor Tolic mengapresiasi perjuangan skuad Persib yang pantang menyerah saat menaklukkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu (25/10).

Gol telat gelandang muda Adam Alis pada menit ke-92 menjadi penentu kemenangan Persib setelah tuan rumah Garudayaksa FC kehilangan Aleksandar Busnic pada menit ke-85.

Sebelumnya, Persib unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah striker Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Holec.

Baca Juga:

Namun, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65.

Igor Tolic mengakui meraih tiga poin di kandang Garudayaksa FC bukan perkara mudah.

Tuan rumah tampil solid dan terorganisasi sehingga mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

"Garudayaksa FC bermain sangat baik.

Mereka memiliki tim dan pelatih yang bagus, bermain terorganisir, serta memberikan kemampuan terbaik mereka sebagaimana tim-tim lain yang bertanding melawan Persib," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Igor Tolic mengapresiasi perjuangan skuad Persib yang pantang menyerah saat menaklukkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari, Cibinong
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Garudayaksa FC Garudayaksa FC vs Persib Garudayaksa FC vs Persib Bandung Stadion Pakansari Bogor Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  2. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

  3. Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU