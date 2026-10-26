Igor Tolic: Laga Persib Kontra Garudayaksa FC Kuras Emosi & Mental, Puji Lawan

bali.jpnn.com, BOGOR - Igor Tolic mengapresiasi perjuangan skuad Persib yang pantang menyerah saat menaklukkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu (25/10).

Gol telat gelandang muda Adam Alis pada menit ke-92 menjadi penentu kemenangan Persib setelah tuan rumah Garudayaksa FC kehilangan Aleksandar Busnic pada menit ke-85.

Sebelumnya, Persib unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah striker Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Holec.

Namun, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65.

Igor Tolic mengakui meraih tiga poin di kandang Garudayaksa FC bukan perkara mudah.

Tuan rumah tampil solid dan terorganisasi sehingga mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

"Garudayaksa FC bermain sangat baik.

Mereka memiliki tim dan pelatih yang bagus, bermain terorganisir, serta memberikan kemampuan terbaik mereka sebagaimana tim-tim lain yang bertanding melawan Persib," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.