Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Persita Carlos Pena mengungkapkan kekecewaannya setelah tim berjuluk Pendekar Cisadane gagal mengamankan tiga poin penuh saat menjamu Bali United.

Bermain di Banten International Stadium (BIS) pada pekan ketujuh Super League 2026-2027, Minggu (25/10) sore, Persita harus puas bermain imbang 1–1 melawan Serdadu Tridatu.

Bali United unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak Marko Dugandzic pada menit ke-29, sementara gol balasan Persita dicetak Pablo Ganet menit ke-96.

Menurut Carlos Pena, anak asuhnya sebenarnya tampil dominan dan sangat layak keluar sebagai pemenang jika melihat banyaknya peluang emas yang tercipta sepanjang pertandingan.

"Kami mendapatkan satu poin pada akhirnya, tetapi sejujurnya saya merasa kami pantas mendapatkan tiga poin hari ini," ujar Carlos Pena berdasar rekaman hasil pertandingan yang diterima redaksi.

Mantan pelatih Persija Jakarta ini memiliki alasan kuat untuk merasa kecewa.

Secara statistik permainan, Persita memang tampil lebih agresif dan menguasai jalannya laga dibandingkan tim tamu.

Lini serang Persita melahirkan banyak peluang, tetapi berhasil diblok kiper Bali United Mike Hauptmeijer.