Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

bali.jpnn.com, TANGERANG - Johnny Jansen kecewa Bali United gagal mengunci tiga poin saat dijamu Persita pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) lalu.

Bali United seharusnya pulang dengan tiga poin setelah unggul cepat menit ke-29 berkat gol yang dicetak striker Marko Dugandzic.

Namun, kelengahan pada menit akhir membuat Bali United hanya pulang dengan satu poin gegara gol yang dicetak Pablo Ganet menit ke-96.

“Kami unggul 1 – 0 dan memiliki peluang mencetak gol kedua, tetapi kami gagal memanfaatkannya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini menyadari Persita sangat rajin mencetak gol di menit akhir pertandingan, bahkan pada masa injury time.

Namun, situasi itu gagal diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Bali United sehingga lahir gol yang dicetak Pablo Ganet.

“Iya, kami bertahan sangat buruk dan mereka mampu mencetak gol yang bagus,” kata Johnny Jansen.

Menurutnya, Bali United seharusnya bisa tampil lebih baik.