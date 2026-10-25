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Gol Telat Adam Alis Bantu Persib Gilas Garudayaksa FC 2 – 1, Taktik Tolic Keren

Minggu, 25 Oktober 2026 – 21:19 WIB
Gol Telat Adam Alis Bantu Persib Gilas Garudayaksa FC 2 – 1, Taktik Tolic Keren - JPNN.com Bali
Pemain Persib berselebrasi seusai mengalahkan tuan rumah Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam dengan skor 2 - 1. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BOGOR - Persib Bandung akhirnya bangkit pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 setelah pada laga sebelumnya keok dari Madura United.

Skuad Pangeran Biru berhasil meraih kemenangan tipis atas tuan rumah Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam dengan skor 2 – 1.

Gol telat gelandang muda Adam Alis pada menit ke-92 menjadi penentu kemenangan Persib setelah tuan rumah Garudayaksa FC kehilangan Aleksandar Busnic pada menit ke-85.

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Sebelumnya, Persib unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah striker Mariano Peralta menjebol gawang Dominic Holec.

Namun, tuan rumah Garudayaksa FC mampu membalas melalui gol yang dicetak Jayro Jean menit ke-65.

Keberhasilan Persib mengalahkan Garudayaksa FC tak lepas dari taktik pelatih Igor Tolic memainkan high pressing untuk menekan lini pertahanan tuan rumah sejak awal laga.

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Meski beberapa peluang gagal dimaksimalkan untuk menjadi gol, tetapi kerja keras skuad Maung Bandung membuahkan hasil seusai Mariano Peralta mencetak gol menit ke-16 memanfaatkan assist Uilliam Barros Pereira.

Tertinggal satu gol, Garudayaksa FC berusaha meningkatkan tekanan ke gawang Persib yang dikawal Fitrah Maulana.

Persib Bandung berhasil meraih kemenangan tipis atas tuan rumah Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam dengan skor 2 – 1.
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TAGS   Adam Alis Garudayaksa FC Persib Garudayaksa FC vs Persib persib bandung Garudayaksa FC vs Persib Bandung Igor Tolic Super League 2026-2027 Stadion Pakansari Bogor

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