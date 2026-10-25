Arema FC Mengamuk, Bantai Dewa United Empat Gol Tanpa Balas

bali.jpnn.com, MALANG - Pertandingan seru berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10).

Arema FC yang pada laga sebelumnya menjadi bulan-bulanan Garudayaksa FC dan Persija Jakarta, memaksa manajemen memecat Marcos Santos, secara mengejutkan mengalahkan tim kuat Dewa United.

Di tangan caretaker Andre Caldas, Arema FC membungkam Dewa United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 dengan skor telak 4 – 0.

Ini sekaligus menjadi kemenangan terbesar kedua bagi Arema FC setelah pada laga perdana Super League 2026-2027 mengalahkan Isenmulang FC dengan skor yang sama.

Empat gol Arema FC ke gawang Sonny Stevens masing-masing dicetak Careca yang mencetak brace pada menit 30 dan 52, Oluwasegun Samuel Otusanya menit ke-65 dan Julien Guevara menit ke-95 + 5.

Berkat kemenangan ini Arema FC naik ke peringkat kesembilan dengan sembilan poin hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Dewa United tertahan di peringkat kedua dengan 14 poin, hasil dari empat kali menang, dua kali seri dan sekali kalah.

Secara permainan Arema FC cenderung bermain defensif.