Kemenangan Bali United Sirna Gegara Gol Telat Pablo Ganet, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, TANGERANG - Bali United memperbaiki rekor laga tandang di kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah sebelumnya kalah dari Borneo FC dan Java United, Bali United berhasil menahan imbang Persita pada pekan ketujuh di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) sore.

Bali United menahan imbang tuan rumah Persita dengan skor 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Marko Dugandzic menit ke-29, sementara gol balasan Persija lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6 yang dicetak penyerang sayap Pablo Ganet.

Hasil imbang ini memengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen sementara Super League 2026-2027.

Bali United merangkak ke peringkat ketiga dengan 13 poin, hasil dari empat kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Persita Tangerang di lain sisi bertahan di posisi kelima dengan 12 poin, hasil dari tiga kali menang dan tiga kali seri.

Bali United langsung menggebrak sejak menit awal pertandingan.