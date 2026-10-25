Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United, Dijamin Seru

bali.jpnn.com, TANGERANG - Duel panas tersaji pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) sore.

Dua tim beda era, Persita Tangerang dan Bali United dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Banten International Stadium, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Vidio.

Yang menarik, tiga poin yang diraih salah satu tim pada laga ini bakal mendongkrak peringkatnya di papan klasemen, menempel Persija di posisi puncak.

Bali United saat ini menempati peringkat keempat klasemen Super League 2026-2026 dengan 12 poin, hasil dari empat kali menang dan dua kali kalah.

Persita di lain sisi berada di posisi kelima dengan 11 poin, hasil dari tiga kali menang dan dua kali seri.

Laga ini diprediksi menjadi panggung bagi tim tamu Bali United yang pekan lalu membungkam tim promosi Garudayaksa FC dengan lima gol tanpa balas.

Meski Persita sebelumnya mengalahkan Persija dengan skor 3 – 2, tetapi hasil itu tidak bisa jadi patokan.