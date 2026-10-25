Teppei Yachida Paham Betul Daya Ledak Persita, Ogah Mengulang Hasil Minor

bali.jpnn.com, TANGERANG - Gelandang Bali United Teppei Yachida secara terbuka mengakui kualitas Persita Tangerang sebagai tim yang kuat dan tidak mudah dikalahkan.

Respons itu dilontarkan Teppei Yachida menjelang duel penting Bali United kontra tuan rumah Persita di Banten International Stadium, Minggu (25/10) sore.

Menurut Teppei Yachida, ada dua hal yang menjadi latar belakang dirinya untuk mewaspadai Persita.

Selain Persita baru saja mengalahkan tim kuat Persija pekan lalu, tim tuan rumah memiliki waktu recovery lebih panjang dibandingkan Bali United.

Persita diketahui masih menyisakan laga tunda kontra Borneo FC lantaran skuad Pesut Etam masih menjalani kompetisi Asia.

Kondisi ini membuat tim asal Kabupaten Tangerang lebih fresh dan bertenaga.

"Saya menyadari bahwa lawan yang dihadapi cukup tangguh sehingga kami melakukan persiapan yang matang untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di pekan ini," terang Yachida.

Bali United sendiri baru saja menuntaskan laga kandang dengan menjamu Garudayaksa hari Rabu (21/10) lalu dengan kemenangan 5 gol tanpa balas.