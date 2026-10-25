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Modal Bali United Curi Poin dari Persita Besar, Johnny Jansen Blak-blakan

Minggu, 25 Oktober 2026 – 09:28 WIB
Modal Bali United Curi Poin dari Persita Besar, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United siap menghadapi Persita di Banten International Stadium, Minggu (25/10) sore. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, TANGERANG - Bali United tetap mematok target maksimal saat melakoni laga tandang pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) sore.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui waktu pemulihan timnya lebih singkat dibanding Persita yang sempat melakoni laga tunda.

Meski demikian, juru taktik asal Belanda ini memastikan persiapan berjalan optimal.

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"Persiapan kami cukup singkat, tetapi kami berusaha memanfaatkan waktu yang ada untuk menganalisis lawan dan menyiapkan rencana di latihan.

Saya berharap kami bisa memberikan hasil positif," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Pelatih berkepala plontos itu mengaku puas dengan performa Serdadu Tridatu sejauh enam pekan awal musim ini.

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Dari total enam laga, Bali United menyapu bersih empat partai kandang dengan kemenangan, meski masih mencari formula konsistensi di laga tandang.

Senyum Johnny Jansen kian semringan lantaran Bali United saat ini tercatat sebagai tim paling produktif di liga dengan gelontoran 19 gol.

Bali United tetap mematok target maksimal saat melakoni laga tandang pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi Persita Tangerang. Modalnya besar.
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