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Winger Asing Persita Waspada Daya Ledak Bali United, Sentil Laga Kontra Persija

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 19:18 WIB
Winger Asing Persita Waspada Daya Ledak Bali United, Sentil Laga Kontra Persija - JPNN.com Bali
Winger asing Persita Rayco Rodrigues percaya diri menjelang bentrok kontra Bali United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok. Foto: Instagram @rayyrodrii

bali.jpnn.com, TANGERANG - Winger asing Persita Rayco Rodrigues percaya diri menjelang bentrok kontra Bali United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok.

Kemenangan yang diraih Persita atas Persija pekan lalu menjadi modal pemilik nomor punggung 7 ini menghadapi Bali United.

“Kami bisa meraih kemenangan dari Persija pekan lalu.

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Itu kemenangan yang luar biasa dan menjadi motivasi kami melanjutkan perjalanan di liga ini,” ujar Rayco Rodrigues dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi, Sabtu (24/10).

Pesepak bola dengan market value Rp7,82 miliar ini mengakui Bali United bakal menjadi lawan tangguh.

Kualitas pemain lawan plus pelatih anyar bisa menjadi batu sandungan Persita untuk meraih poin di kandang sendiri.

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Bali United kian percaya diri karena pada laga terakhir membungkam tim promosi Garudayaksa FC dengan skor 5 – 0.

“Kami harus fokus pada pertandingan ini karena Bali United bermain sangat baik dan menciptakan banyak peluang,” kata Rayco Rodrigues.

Winger asing Persita Rayco Rodrigues percaya diri menjelang bentrok kontra Bali United di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok.
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TAGS   Winger persita persita tangerang Rayco Rodrigues bali united Persita vs Bali United Persita Tangerang vs Bali United Persija Banten International Stadium Super League 2026-2027

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