Winger Asing Persita Waspada Daya Ledak Bali United, Sentil Laga Kontra Persija

bali.jpnn.com, TANGERANG - Winger asing Persita Rayco Rodrigues percaya diri menjelang bentrok kontra Bali United pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok.

Kemenangan yang diraih Persita atas Persija pekan lalu menjadi modal pemilik nomor punggung 7 ini menghadapi Bali United.

“Kami bisa meraih kemenangan dari Persija pekan lalu.

Itu kemenangan yang luar biasa dan menjadi motivasi kami melanjutkan perjalanan di liga ini,” ujar Rayco Rodrigues dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi, Sabtu (24/10).

Pesepak bola dengan market value Rp7,82 miliar ini mengakui Bali United bakal menjadi lawan tangguh.

Kualitas pemain lawan plus pelatih anyar bisa menjadi batu sandungan Persita untuk meraih poin di kandang sendiri.

Bali United kian percaya diri karena pada laga terakhir membungkam tim promosi Garudayaksa FC dengan skor 5 – 0.

“Kami harus fokus pada pertandingan ini karena Bali United bermain sangat baik dan menciptakan banyak peluang,” kata Rayco Rodrigues.