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Carlos Pena Pede Tantang Bali United, Rekor tak Pernah Kalah Jadi Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 18:50 WIB
Carlos Pena Pede Tantang Bali United, Rekor tak Pernah Kalah Jadi Modal - JPNN.com Bali
Pelatih Carlos Pena menegaskan Persita Tangerang siap tampil maksimal saat menjamu Bali United pada laga pekan ketujuh BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) sore. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Carlos Pena menegaskan Persita Tangerang siap tampil maksimal saat menjamu Bali United pada laga pekan ketujuh BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) sore.

Carlos Pena menilai duel Persita kontra Serdadu Tridatu akan menjadi ujian krusial bagi Pendekar Cisadane musim ini.

Meski demikian, mantan juru taktik Persija Jakarta itu tetap optimistis membawa timnya mengamankan poin penuh.

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Kepercayaan diri pelatih asal Spanyol ini tidak lepas dari modal positif laga sebelumnya, saat Persita berhasil menumbangkan tim kuat Persija Jakarta.

Selain itu, Persita juga menjadi satu dari tiga tim yang belum tersentuh kekalahan musim ini bersama Dewa United dan Bhayangkara FC.

"Bali United adalah tim yang berkembang pesat.

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Memasuki musim kedua bersama pelatih yang sama, mereka punya waktu membangun tim dan mendatangkan pemain yang sesuai gaya bermainnya," kata Carlos Pena dalam rekaman konferensi pers yang diterima redaksi, Sabtu (24/10).

Meski mewaspadai kekuatan Bali United, Carlos Pena minta Laskar Cisadane tetap fokus pada persiapan internal.

Pelatih Carlos Pena menegaskan Persita Tangerang siap tampil maksimal saat menjamu Bali United pada laga pekan ketujuh di Banten International Stadium, besok
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TAGS   Carlos Pena bali united persita persita tangerang Persita vs Bali United Persita Tangerang vs Bali United Super League 2026-2027 Banten International Stadium Klasemen Super League 2026-2027

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