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Hasil Super League: Isenmulang FC Tahan Imbang PSIM di Dipta, Cek Klasemen!

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 18:16 WIB
Hasil Super League: Isenmulang FC Tahan Imbang PSIM di Dipta, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Pemain Isenmulang FC berduel dengan pemain PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10). Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Instagram @isenmulangkaltengfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang FC melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah mengalahkan Persijap (16/10) dan menahan imbang Java United (20/10), tim promosi ini kembali mencuri poin saat bentrok kontra PSIM Yogyakarta.

Tim jelmaan Adhyaksa FC ini menahan imbang PSIM Yogyakarta pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) sore dengan skor 0 – 0.

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Hasil imbang ini tidak memengaruhi komposisi kedua tim di papan klasemen sementara Super League 2026-2027.

Keduanya sama-sama berada di zona degradasi.

Isenmulang FC berada di peringkat ke-16 dengan tiga poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan empat kali kalah.

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PSIM berada di posisi ke-17 dengan dua poin, hasil dari dua kali seri dan lima kali kalah.

Kedua kesebelasan cenderung bermain lamban pada awal pertandingan.

Setelah mengalahkan Persijap (16/10) dan menahan imbang Java United (20/10), Isenmulang FC kembali mencuri poin saat bentrok kontra PSIM Yogyakarta.
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TAGS   Isenmulang FC PSIM PSIM Yogyakarta Isenmulang FC vs PSIM Isenmulang FC vs PSIM Yogyakarta Super League 2026-2027 stadion kapten dipta Klasemen Super League 2026-2027

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