Hasil Super League: Isenmulang FC Tahan Imbang PSIM di Dipta, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang FC melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah mengalahkan Persijap (16/10) dan menahan imbang Java United (20/10), tim promosi ini kembali mencuri poin saat bentrok kontra PSIM Yogyakarta.

Tim jelmaan Adhyaksa FC ini menahan imbang PSIM Yogyakarta pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) sore dengan skor 0 – 0.

Hasil imbang ini tidak memengaruhi komposisi kedua tim di papan klasemen sementara Super League 2026-2027.

Keduanya sama-sama berada di zona degradasi.

Isenmulang FC berada di peringkat ke-16 dengan tiga poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan empat kali kalah.

PSIM berada di posisi ke-17 dengan dua poin, hasil dari dua kali seri dan lima kali kalah.

Kedua kesebelasan cenderung bermain lamban pada awal pertandingan.