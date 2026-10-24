PSIM Merugi saat Kontra Isenmulang FC di Bali, Ze Valente Absen, Duh

bali.jpnn.com, GIANYAR - PSIM Yogyakarta bersiap melakoni laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 kontra Isenmulang FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) sore.

Laga ini resmi dipindahkan ke Bali dari lokasi awal di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Selain perubahan venue, Laskar Mataram juga dihadapkan pada jadwal padat karena hanya berjarak empat hari dari laga tandang sebelumnya melawan Bhayangkara FC.

Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo mengatakan fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kebugaran dan mental bertanding anak asuhnya seusai melakukan perjalanan jauh.

“Kami sedang mencoba memulihkan kondisi fisik pemain karena perjalanan panjang.

Selain itu, kami juga berupaya memulihkan kondisi emosional dan psikologis mereka agar bisa tampil optimal,” ujar Guntur Cahyo Utomo dilansir dari laman klub.

Guntur Cahyo Utomo pun bertekad menerapkan skema permainan menyerang seperti pada 20 menit awal saat bersua Bhayangkara FC saat duel kontra Isenmulang FC, tetapi dengan disiplin lini belakang yang lebih solid.

“Targetnya kami tidak mau kebobolan lagi.