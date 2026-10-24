Bali United Apes di Laga Tandang, Johnny Jansen: Tak Mudah Melawan Persita

bali.jpnn.com, BANTEN - Bali United bersiap menghadapi laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok.

Skuad Serdadu Tridatu bahkan telah mendarat di Banten untuk mempersiapkan pertandingan big match ini.

Kemenangan telak 5 – 0 yang diraih Bali United atas Garudayaksa FC, Rabu (21/10) lalu menjadi modal pelatih Johnny Jansen untuk menghadapi Persita.

Target juru taktik asal Belanda ini adalah mencuri poin pertama dalam pertandingan tandang musim ini.

Kebetulan dua laga tandang yang dijalani Bali United sebelumnya berakhir dengan kekalahan, yakni kalah dari Borneo FC dan Java United FC.

Namun, target ambisius itu dipastikan berjalan tidak mudah. Setidaknya ada beberapa alasan yang dilontarkan Johnny Jansen.

Pertama, Persita bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter membuat Persita termotivasi melanjutkan tren positif.

Kedua, Persita baru saja mengalahkan tim kuat Persija di BIS pekan lalu. Anak asuh Carlos Pena pun termotivasi mengalahkan Bali United yang punya kekuatan setara Persija.