Bali United Jago Kandang, Memble Laga Tandang, Johnny Jansen Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen angkat bicara terkait anggapan suporter bahwa Bali United hanya jago kandang, tetapi melempem saat menjalani pertandingan tandang.

Anggapan itu mencuat menjelang laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 saat Bali United menantang tuan rumah Persita di Banten International Stadium (BIS), Minggu (25/10) besok.

Menurut Johnny Jansen, anggapan tersebut tidak semuanya salah.

Namun, kata Johnny Jansen, apa yang diraih Bali United dalam enam pertandingan berkat proses latihan keras di lapangan.

“Itu semua adalah bagian dari proses latihan yang kami lakukan untuk terus berkembang menjadi lebih baik setiap harinya,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United sukses menjaga rekor sempurna dengan mengemas 12 poin dari empat kemenangan beruntun di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Keperkasaan Bali United di rumah diawali dengan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman (4/9), disusul hasil meyakinkan 4-1 kontra Isenmulang Kalteng FC (12/9).

Tren positif berlanjut saat pesta gol 6-1 atas Persijap Jepara (10/10), hingga yang terbaru melibas Garudayaksa dengan skor telak 5-0.