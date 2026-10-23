Bali United Jago Kandang, Laga Tandang Kontra Persita Jadi Ujian

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menunjukkan dua wajah berbeda dalam melakoni kompetisi Super League 2026-2027.

Skuad asuhan Johnny Jansen tampil begitu perkasa saat berlaga di kandang, tetapi mendadak melempem ketika melakoni laga tandang.

Di markas sendiri Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Laskar Serdadu Tridatu sukses menjaga rekor sempurna dengan mengemas 12 poin dari empat kemenangan beruntun.

Keperkasaan Bali United di rumah diawali dengan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman (4/9), disusul hasil meyakinkan 4-1 kontra Isenmulang Kalteng FC (12/9).

Tren positif berlanjut saat pesta gol 6-1 atas Persijap Jepara (10/10), hingga yang terbaru melibas Garudayaksa dengan skor telak 5-0.

Sayang, performa mentereng tersebut berbanding terbalik ketika Irfan Jaya dan kolega berlaga di luar kandang.

Dari dua laga tandang yang sudah dilakoni, Bali United selalu pulang dengan tangan kosong.

Bali United dipaksa menyerah 0-1 oleh Borneo FC (20/9) dan kembali takluk 2-3 dari tuan rumah Java United FC (16/10).