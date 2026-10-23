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JPNN.com Bali Sport Duel Seru Tim Degradasi: Isenmulang FC Mengusung Misi Tiga Poin Kontra PSIM

Duel Seru Tim Degradasi: Isenmulang FC Mengusung Misi Tiga Poin Kontra PSIM

Jumat, 23 Oktober 2026 – 20:13 WIB
Duel Seru Tim Degradasi: Isenmulang FC Mengusung Misi Tiga Poin Kontra PSIM - JPNN.com Bali
Pemain Isenmulang FC bersiap melakoni laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) besok. Foto: Instagram @isenmulangkaltengfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang FC bersiap melakoni laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) besok.

Pertandingan di markas Bali United ini dipastikan digelar tanpa kehadiran penonton.

Pelatih Mundari Karya mengatakan perubahan lokasi pertandingan dan padatnya jadwal menjadi tantangan tersendiri bagi pemain Isenmulang FC.

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"Kendala utama kami ada pada masa recovery.

Jarak pertandingan sangat singkat dan kami bermain bukan di homebase.

Awalnya mau main di Sleman, tetapi tidak dapat izin sehingga pindah ke Bali," ujar Mundari Karya dilansir dari laman I.League.

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Meski begitu, hasil positif pada laga sebelumnya menjadi modal berharga bagi Laskar Tambun Bungai untuk tetap optimistis mengamankan tiga poin.

Mundari Karya pun mengingatkan para pemainnya agar tidak menganggap remeh lawan meski Laskar Mataram sedang dalam tren kurang mulus.

Isenmulang FC bersiap melakoni laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10) besok.
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TAGS   degradasi Zona Degradasi Isenmulang FC PSIM Yogyakarta PSIM Isenmulang FC vs PSIM Isenmulang FC vs PSIM Yogyakarta stadion kapten dipta Super League 2026-2027 bali united

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