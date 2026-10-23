Jadwal Super League: Persija Jamu Persik di JIS, Dipta Jadi Kandang Isenmulang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan ketujuh kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10) besok hingga Rabu (28/10) mendatang.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Catatan khusus untuk Isenmulang FC. Tim hasil jelmaan Adhyaksa FC kembali gagal bermain di kandang sendiri, Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Isenmulang FC dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (24/10) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pada pukul 19.00 WIB, pertandingan kedua berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara mempertemukan tuan rumah Persijap kontra Java United.

Pertandingan pekan ketujuh berlangsung pada Minggu (25/10) lusa. Dua laga bergulir di dua stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah Persita melawan Bali United di Banten International Stadium (BIS), sementara Arema FC melawan Dewa United di Stadion Kanjuruhan.