Darije Kalezic Bongkar Taktik PSM, Sentil Lubang Menganga Persebaya

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Tren kemenangan PSM Makassar terus berlanjut.

Setelah menumbangkan PSIM Yogyakarta pekan lalu, Pasukan Ramang kembali memetik poin penuh seusai mengandaskan Persebaya pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

PSM Makassar menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan tuan rumah lahir dari aksi ganjil, yakni gol bunuh diri sang mantan kapten PSM Makassar Yuran Fernandes pada menit ke-74.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengakui laga bertajuk duel klasik tersebut berjalan sangat sengit.

Meski begitu, ia menilai anak asuhnya sukses memegang kendali permainan sepanjang babak pertama lewat sirkulasi bola yang rapi hingga memaksa Bajul Ijo lebih banyak bertahan.

"Kami sudah menduga pertandingan akan berjalan sulit.

Namun, kami berhasil mengontrol permainan pada babak pertama.