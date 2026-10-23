JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Darije Kalezic Bongkar Taktik PSM, Sentil Lubang Menganga Persebaya

Darije Kalezic Bongkar Taktik PSM, Sentil Lubang Menganga Persebaya

Jumat, 23 Oktober 2026 – 09:05 WIB
Darije Kalezic Bongkar Taktik PSM, Sentil Lubang Menganga Persebaya - JPNN.com Bali
Pelatih Darije Kalezic angkat bicara setelah PSM Makassar mengalahkan Persebaya 1 - 0 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin (22/10). Foto: PSM Makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Tren kemenangan PSM Makassar terus berlanjut.

Setelah menumbangkan PSIM Yogyakarta pekan lalu, Pasukan Ramang kembali memetik poin penuh seusai mengandaskan Persebaya pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

PSM Makassar menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0.

Baca Juga:

Gol tunggal kemenangan tuan rumah lahir dari aksi ganjil, yakni gol bunuh diri sang mantan kapten PSM Makassar Yuran Fernandes pada menit ke-74.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengakui laga bertajuk duel klasik tersebut berjalan sangat sengit.

Meski begitu, ia menilai anak asuhnya sukses memegang kendali permainan sepanjang babak pertama lewat sirkulasi bola yang rapi hingga memaksa Bajul Ijo lebih banyak bertahan.

Baca Juga:

"Kami sudah menduga pertandingan akan berjalan sulit.

Namun, kami berhasil mengontrol permainan pada babak pertama.

Pelatih Darije Kalezic mengatakan pemain PSM Makassar sukses memegang kendali permainan sepanjang babak pertama lewat sirkulasi bola yang rapi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Darije Kalezic PSM psm makassar Persebaya Surabaya Persebaya PSM vs Persebaya PSM Makassar vs Persebaya Surabaya Bernardo Tavares Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

  2. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  3. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU