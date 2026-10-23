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Ze Gomes Puas Madura United Bungkam Persib, Angga Saputra Layak Dipuji

Jumat, 23 Oktober 2026 – 08:36 WIB
Ze Gomes Puas Madura United Bungkam Persib, Angga Saputra Layak Dipuji - JPNN.com Bali
Pelatih Madura United Ze Gomes memberi instruksi kepada pemainnya di pinggir lapangan saat melawan Persib di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, kemarin. Madura United mengalahkan Persib dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @maduraunitedfc

bali.jpnn.com, MADURA - Ze Gomes tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya seusai Madura United mengamankan poin sempurna dari laga sengit kontra Persib Bandung.

Madura United mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Persib pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Gol tunggal penentu kemenangan Madura United dicetak sang striker Dimitar Mitkov pada menit ke-89.

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Juru taktik asal Portugal itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan pantang menyerah Laskar Sape Kerrab.

“Kemenangan yang tidak mudah. Kemenangan ini diraih lewat kerja keras ekstra,” ujar Ze Gomes dilansir dari laman I.League.

Sepanjang laga Thom Haye dan kolega terus menggempur pertahanan Madura United sejak peluit awal dibunyikan.

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Namun, ketangguhan Angga Saputra di bawah mistar gawang menjadi tembok kokoh yang tak tertembus hingga berhasil mencatatkan clean sheet.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini.

Ze Gomes tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya seusai Madura United mengamankan poin sempurna dari laga sengit kontra Persib Bandung.
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TAGS   Ze Gomes madura united Persib persib bandung Angga Saputra Madura United vs Persib Bandung Super League 2026-2027 Madura United vs Persib Klasemen Super League 2026-2027

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