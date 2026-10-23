Ze Gomes Puas Madura United Bungkam Persib, Angga Saputra Layak Dipuji

bali.jpnn.com, MADURA - Ze Gomes tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya seusai Madura United mengamankan poin sempurna dari laga sengit kontra Persib Bandung.

Madura United mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Persib pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Gol tunggal penentu kemenangan Madura United dicetak sang striker Dimitar Mitkov pada menit ke-89.

Juru taktik asal Portugal itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan pantang menyerah Laskar Sape Kerrab.

“Kemenangan yang tidak mudah. Kemenangan ini diraih lewat kerja keras ekstra,” ujar Ze Gomes dilansir dari laman I.League.

Sepanjang laga Thom Haye dan kolega terus menggempur pertahanan Madura United sejak peluit awal dibunyikan.

Namun, ketangguhan Angga Saputra di bawah mistar gawang menjadi tembok kokoh yang tak tertembus hingga berhasil mencatatkan clean sheet.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini.