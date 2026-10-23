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Persib Kecele Kontra Madura United, Igor Tolic: Kami Dihukum Kesalahan Kecil

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:58 WIB
Persib Kecele Kontra Madura United, Igor Tolic: Kami Dihukum Kesalahan Kecil - JPNN.com Bali
Pemain Persib Bandung dan Madura United terlibat duel udara di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, kemarin (22/10). Persib kalah dari Madura United dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, MADURA - Nasib apes menimpa Persib Bandung.

Untuk kali kedua, juara Super League musim itu menelan kekalahan saat laga tandang pekan keenam kontra tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) kemarin.

Persib kalah tipis dari Madura United dengan skor 0 – 1. Gol striker Madura United Dimitar Mitkov menit ke-89 membuat Persib pulang ke Bandung dengan nol poin.

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Persib sejatinya tak layak kalah pada laga penting ini. Pasalnya, sepanjang pertandingan, skuad Maung Bandung berhasil menguasai jalannya laga.

Sederet ancaman berbahaya berulang kali dilancarkan Marc Klok dan kolega ke jantung pertahanan Madura United.

Sayang, nasib apes menghampiri Persib. Buruknya penyelesaian akhir serta satu kelengahan fatal di lini belakang harus dibayar mahal Persib Bandung.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan para pemainnya sebenarnya tampil cukup solid untuk mengamankan poin penuh.

Namun, hasil akhir berkata lain. Satu kesalahan kecil membuat Persib tak berdaya di tangan Madura United.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan para pemainnya sebenarnya tampil cukup solid untuk mengamankan poin penuh. Kesalahan kecil membuat Persib keok
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TAGS   Persib persib bandung madura united Madura United vs Persib Madura United vs Persib Bandung Igor Tolic Super League 2026-2027 Stadion Gelora Ratu Pamelingan

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