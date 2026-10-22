Brace Ernesto Gomez Bawa Persik Bantai PSS Sleman 2 – 1, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bangkit pada pekan keenam Super League 2026-2027.

Setelah pekan lalu kalah dari Persib, Persik tampil menggila saat membantai PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10) sore dengan skor 2 – 1.

Striker asing Ernesto Gomez menjadi bintang kemenangan Persik Kediri setelah mencetak brace ke gawang PSS Sleman yang dikawal Pedro Oliveira melalui titik putih menit ke-8 dan 42.

Gol tunggal PSS Sleman dicetak penyerang Melvyn Lorenzen menit ke-31.

Pertandingan sengit tersaji sejak menit awal antara Persik Kediri menghadapi PSS Sleman.

Tampil menekan di hadapan pendukungnya sendiri, Macan Putih langsung mengambil inisiatif serangan dan menebar ancaman.

Gempuran tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-8.

Persik mendapat hadiah penalti seusai Christophe Nduwarugira melanggar pemain Persik di kotak terlarang.