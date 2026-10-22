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JPNN.com Bali Sport Brace Ernesto Gomez Bawa Persik Bantai PSS Sleman 2 – 1, Cek Klasemen!

Brace Ernesto Gomez Bawa Persik Bantai PSS Sleman 2 – 1, Cek Klasemen!

Kamis, 22 Oktober 2026 – 18:56 WIB
Brace Ernesto Gomez Bawa Persik Bantai PSS Sleman 2 – 1, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Penyerang Persik Ernesto Gomez berselebrasi bersama pemain Macan Putih seusai mengalahkan PSS Sleman 2 - 1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10). Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bangkit pada pekan keenam Super League 2026-2027.

Setelah pekan lalu kalah dari Persib, Persik tampil menggila saat membantai PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10) sore dengan skor 2 – 1.

Striker asing Ernesto Gomez menjadi bintang kemenangan Persik Kediri setelah mencetak brace ke gawang PSS Sleman yang dikawal Pedro Oliveira melalui titik putih menit ke-8 dan 42.

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Gol tunggal PSS Sleman dicetak penyerang Melvyn Lorenzen menit ke-31.

Pertandingan sengit tersaji sejak menit awal antara Persik Kediri menghadapi PSS Sleman.

Tampil menekan di hadapan pendukungnya sendiri, Macan Putih langsung mengambil inisiatif serangan dan menebar ancaman.

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Gempuran tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-8.

Persik mendapat hadiah penalti seusai Christophe Nduwarugira melanggar pemain Persik di kotak terlarang.

Setelah pekan lalu kalah dari Persib, Persik tampil menggila saat membantai PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10) sore dengan skor 2 – 1.
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TAGS   brace Ernesto Gomez persik Persik Kediri PSS PSS Sleman Persik vs PSS Sleman Persik Kediri vs PSS Sleman Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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