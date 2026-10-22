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PSM Tampil Heroik, Persebaya tak Berdaya, Gol Bunuh Diri Yuran Jadi Pemicu

Kamis, 22 Oktober 2026 – 18:23 WIB
PSM Tampil Heroik, Persebaya tak Berdaya, Gol Bunuh Diri Yuran Jadi Pemicu - JPNN.com Bali
Bek tengah Persebaya Yuran Fernandes berduel dengan pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Kamis (22/10) sore. Persebaya kalah dari PSM Makassar dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, PAREPARE - Persebaya menelan pil pahit pada laga tandang pekan keenam Super League 2026/2027.

Bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Pare-pare, Kamis (22/10) sore, Persebaya kalah menyakitkan dengan skor tipis 1 - 0.

Pertandingan berlangsung penuh drama.

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Satu-satunya gol yang tercipta lahir dari aksi bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-76.

Penderitaan Persebaya makin lengkap setelah Alex Martins gagal menuntaskan dua kali eksekusi penalti pada penghujung laga.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya sebenarnya tampil menekan.

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Lini pertahanan PSM Makassar dibuat kelabakan oleh gelombang serangan anak-anak Surabaya.

Namun, rapatnya barisan belakang tuan rumah membuat tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama.

Bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Pare-pare, Kamis (22/10) sore, Persebaya kalah menyakitkan dengan skor tipis 1 - 0.
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TAGS   PSM psm makassar Persebaya Persebaya Surabaya PSM vs Persebaya PSM Makassar vs Persebaya Surabaya gol bunuh diri Yuran Fernandes Stadion BJ Habibie Super League 2026-2027

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