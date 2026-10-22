PSM Tampil Heroik, Persebaya tak Berdaya, Gol Bunuh Diri Yuran Jadi Pemicu

bali.jpnn.com, PAREPARE - Persebaya menelan pil pahit pada laga tandang pekan keenam Super League 2026/2027.

Bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Pare-pare, Kamis (22/10) sore, Persebaya kalah menyakitkan dengan skor tipis 1 - 0.

Pertandingan berlangsung penuh drama.

Satu-satunya gol yang tercipta lahir dari aksi bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-76.

Penderitaan Persebaya makin lengkap setelah Alex Martins gagal menuntaskan dua kali eksekusi penalti pada penghujung laga.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya sebenarnya tampil menekan.

Lini pertahanan PSM Makassar dibuat kelabakan oleh gelombang serangan anak-anak Surabaya.

Namun, rapatnya barisan belakang tuan rumah membuat tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama.