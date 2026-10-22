Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen melayangkan pujian setinggi langit kepada anak asuhnya seusai Bali United tampil solid membantai Garudayaksa FC dengan skor telak 5-0 pada pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).

Secara khusus, mantan pelatih klub Eredivisie PEC Zwolle tersebut mengapresiasi kontribusi dua gelandang asingnya, Queven da Silva Inacio dan Teppei Yachida.

Kedua pemain legiun asing itu dinilai sukses menjadi roh permainan Serdadu Tridatu dengan mengatur tempo, membuka ruang, memberikan assist, hingga mencetak gol.

Queven Inacio tampil gemilang lewat torehan brace pada menit ke-63 dan 75, sementara Teppei Yachida turut menyumbang satu gol via titik putih pada menit ke-89.

Adapun dua gol Bali United lainnya masing-masing dilesakkan oleh duo penyerang sayap, Irfan Jaya pada menit ke-45+2 dan Remco Balk pada menit ke-51.

Pujian dari sang pelatih direspons positif oleh Queven Inacio.

Pesepak bola asal Brasil tersebut menegaskan bahwa kemenangan besar ini lahir dari kerja keras serta kerja sama seluruh elemen tim.

Menurut Queven Inacio, kemampuan para pemain dalam mengendalikan lini tengah menjadi kunci utama Bali United mampu mendominasi laga dan menciptakan banyak peluang.